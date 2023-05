Juventus, le statistiche post-gara del match con il Milan

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con tutte le statistiche post-gara del match con il Milan. Ecco il comunicato: "Si è chiusa con una sconfitta l'ultima sfida casalinga in Serie A della Juventus nella stagione 2022/2023. All'Allianz Stadium decide il colpo di testa di Giroud al minuto 40. Di seguito i numeri dopo la partita contro il Milan. JUVE-MILAN, LE STATISTICHE POST GARA Il Milan ha vinto entrambe le sfide stagionali contro la Juventus in Serie A per la terza volta negli ultimi 50 anni, dopo il 1990/1991 e il 2009/2010. La Juventus ha perso 10 partite in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2010/2011 (10 anche in quel caso). Il Milan ha tenuto la porta inviolata in almeno tre sfide consecutive contro la Juventus in Serie A per la seconda volta nella sua storia, in precedenza era successo tra il 1988 e il 1989 (quattro).