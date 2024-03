Juventus, le statistiche in vista del match con la Lazio

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla Lazio. Ecco il comunicato: "Si torna in campo per la 30a giornata di Serie A. La Juventus di Max Allegri è attesa all’Olimpico dalla Lazio, sarà un confronto proiettato su più scenari, pensando alla doppia semifinale di Coppa Italia. I bianconeri vogliono riprendere il passo dopo il pari interno contro il Genoa; il test in casa dei biancocelesti non è assolutamente da sottovalutare, con il grande ex Igor Tudor pronto a fare il proprio esordio sulla panchina capitolina. Vediamo insieme le caratteristiche dell’avversario, spaziando con numeri, curiosità e presentando i protagonisti in maglia Lazio: STATISTICHE GENERALI La Lazio ha perso cinque delle ultime otto partite di Serie A (3V), tante sconfitte quante nelle precedenti 19 gare disputate nella competizione (10V, 4N). La Lazio ha perso le ultime tre partite all’Olimpico in campionato, nella sua storia in Serie A solo una volta ha registrato più sconfitte casalinghe di fila: cinque tra il febbraio e l’aprile 1961. A partire dal weekend del 27-28 gennaio scorso, la Juventus ha guadagnato solo sette punti in otto partite di Serie A, nel periodo soltanto Salernitana (due), Frosinone (due) e Sassuolo (quattro) hanno ottenuto meno punti dei bianconeri. La Lazio è la squadra che in percentuale ha subito meno gol su calcio piazzato in questo campionato (18% - 6/33). La Lazio ha colpito 14 legni, meno solo della Fiorentina (17) in questo campionato: tra le fila biancocelesti i giocatori che ne hanno centrati di più sono Ciro Immobile e Luis Alberto (tre per entrambi)".