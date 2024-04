Juventus, le statistiche del match con la Lazio: la nota

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla partita con la Lazio. Ecco il comunicato: "Quello di Adam Marusic dopo 92:49 è il gol più tardivo subito dalla Juventus in Serie A a partire dal quello di Sergej Milinkovic-Savic, sempre con la Lazio, il 16 maggio 2022 (95:01 in quel caso), esclusi autogol. A partire dal weekend del 27-28 gennaio scorso, la Juventus ha guadagnato solo sette punti in nove partite di Serie A (1V, 4N, 4P), nel periodo soltanto Salernitana (due), Frosinone (tre) e Sassuolo (quattro) hanno ottenuto meno punti dei bianconeri. La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in una sfida contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 17 novembre 2012 con Vladimir Petkovic allenatore (0-0 in quel caso). Con Nikola Sekulov, la Juventus ha mandato in campo ben otto giocatori nati a partire dal 2002 in questa stagione di Serie A, solo il Milan ne conta di più (10). 500ª panchina per Massimiliano Allegri in Serie A - con questa arriva a una sola partita di distanza dalla top-10 degli allenatori con più gare nel massimo campionato italiano (Luigi Radice 501). 150ª presenza di Adrien Rabiot in Serie A, tutte con la maglia della Juventus".