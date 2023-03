Juventus, le statistiche nel post-match contro l’Inter

Ecco il comunicato: "La Juventus ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro l'Inter senza subire alcun gol per la prima volta dal 1976/77; inoltre ha tenuto la porta inviolata per due sfide consecutive di Serie A contro l'Inter per la prima volta dal 2017. L'Inter ha perso nove delle prime 27 partite in una stagione di Serie A per la seconda volta nel XXI secolo, dopo le 11 sconfitte rimediate nella stagione 2011/12.

La Juventus ha registrato un possesso palla del 30.8%, il dato più basso per i bianconeri in una partita di Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05). Quella di Filip Kostic è stata la 100ª rete esterna contro l'Inter realizzata in Serie A dalla Juventus, seconda squadra a raggiungere questo traguardo in casa dei nerazzurri dopo il Milan (117). Adrien Rabiot ha ora fornito tre assist, suo record in una singola stagione di Serie A - non fa meglio in un campionato dal 2017/18, con il PSG in Ligue 1 (cinque). La Juventus ha trovato il gol con il suo primo tiro effettuato in questo match".