Juventus, le statistiche post-match della gara con l’Inter

Prima di Federico Gatti, l'ultimo giocatore a registrare un autogol nella sfide tra Inter e Juventus in Serie A era stato Giorgio Chiellini il 15 maggio 2021 all'Allianz Stadium, l'ultimo al Meazza era stato invece Milan Skriniar il 28 aprile 2018. Tre degli ultimi quattro autogol nelle sfide tra Inter e Juventus in Serie A sono stati subiti dai bianconeri, dopo che i precedenti sette erano stati tutti concessi dai nerazzurri. Prima di domenica, l’Inter aveva vinto solo una delle precedenti 13 gare nel girone di ritorno contro la Juventus in Serie A (1N, 11P): successo per 1-0 all’Allianz Stadium il 3 aprile 2022.

La Juventus ha effettuato un solo tiro in porta, record negativo per i bianconeri in un match di questo campionato, al pari della sfida d’andata contro l’Inter. L’Inter ha vinto tutte le prime sei gare disputate nel 2024 tra tutte le competizioni, i nerazzurri hanno ottenuto sei successi nelle prime sei partite in un singolo anno solare per la terza volta nella loro storia (dal 1929/30), dopo il 2007 e il 1943. Negli ultimi 20 anni (dal 2004/05) questa è solo la seconda volta che la Juventus non effettua alcun tiro in porta nel 1° tempo contro l'Inter in Serie A, dopo il 6 novembre 2022".