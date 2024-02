Juventus, le statistiche in vista del match con il Verona

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita di questo pomeriggio contro l'Hellas Verona.

Lorenzo Focolari Redattore 17 febbraio - 17:40

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla partita con l'Hellas. Ecco il comunicato: "Dopo cinque successi consecutivi in campionato, la Juventus ha guadagnato un solo punto nelle ultime tre gare, perdendo le due più recenti senza segnare; i bianconeri non perdono tre match di fila in Serie A dallo scorso aprile mentre non registrano tre partite consecutive senza reti all’attivo in campionato dal periodo tra febbraio e marzo 2011, con Luigi Delneri allenatore.

La Juventus non subisce più di un gol in una partita di Serie A dal 23 settembre scorso contro il Sassuolo; da allora 19 partite e otto gol subiti – quella dei bianconeri è la striscia aperta più lunga di gare senza almeno due reti concesse nella competizione. La Juventus ha perso 0-1 contro l’Inter l’ultima trasferta di Serie A e non subisce due sconfitte esterne di fila senza segnare nel massimo campionato da settembre-ottobre 2022 contro Milan e Monza. Nonostante questo calo, la Juventus ha raccolto 53 punti finora, tre in più rispetto alle prime 24 gare giocate nello scorso campionato (50); il Verona ora ne ha 19, due in più rispetto alle prime 24 partite del torneo 22/23 (17).

GUARDA VERONA-JUVENTUS QUI La Juventus ha segnato nove gol di testa in questo campionato, meno solamente di Roma e Fiorentina. Inoltre, solo il Milan (uno) ha subito meno gol di testa rispetto alla Juventus (due, come l’Inter) in questo campionato. La Juventus ha subito il 40% dei gol da fuori area in questo campionato (6/15), percentuale record nella Serie A 2023/24. La Juventus ha subito solo due gol su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato, meno di ogni altra squadra – il secondo di questi due però è arrivato nell’ultimo match contro l’Udinese. Soltanto l’Inter (sei) ha subito meno gol della Juventus (nove) in trasferta in questa Serie A, dall’altra parte solo l’Empoli (otto) ha segnato meno reti dell’Hellas Verona in gare casalinghe (12). Da una parte solo l’Inter (13) ha segnato più gol della Juventus in seguito a cross (11) in questo campionato, dall’altra nessuna formazione ha subito più reti dell’Hellas Verona su sviluppi di cross (nove, al pari di Roma e Salernitana)".

