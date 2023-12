Juventus, le statistiche in vista della partita con il Genoa

COME STANNO GENOA E JUVE Il Genoa ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite di Serie A e in questo campionato non è mai arrivato a quattro gare di fila senza successi. Il Genoa è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei gare casalinghe di campionato (3V, 2N), ottenendo sette punti nelle ultime tre partite al Ferraris; l’unica sconfitta interna nel periodo è arrivata contro il Milan il 7 ottobre (0-1).

La Juventus ha guadagnato 36 punti in 15 partite e in caso di successo in questo match salirebbe a quota 39, già più dei punti ottenuti nell’intero girone d’andata della scorsa stagione di Serie A (38 in 19 gare). La Juventus è la squadra che è imbattuta da più partite in Serie A; negli ultimi 10 incontri i bianconeri hanno collezionato otto vittorie e due pareggi. La Juventus ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A e non arriva a quattro successi esterni di fila nella competizione da gennaio 2023".