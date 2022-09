Juventus, le statistiche in vista del match con la Fiorentina

Ecco la nota ufficiale: "La Juventus è la squadra che ha battuto più volte (79) la Fiorentina in Serie A e che ha realizzato più reti (268) contro la Viola nella massima serie. La Fiorentina è in 10ª posizione con 5 punti, 5 meno della squadra prima in classifica, la Roma, in 4 partite. La Fiorentina ha perso 1-0 nell'ultima partita di Serie A in trasferta contro l'Udinese, portando la serie di gare senza successi a 3 (V0 N2 P1). Quando le due squadre si sono affrontate l'ultima volta in Serie A, la Fiorentina ha vinto 2-0 in casa, nell'ultima stagione. Alfred Duncan ha aperto le marcature per la Fiorentina al minuto 46. Inoltre Nicolás González è andato a segno. La Fiorentina non ha segnato nelle ultime tre partite di campionato, l’ultima volta che ha infilato quattro match di fila senza reti all’attivo in Serie A risale al novembre 2020. Il miglior realizzatore della Juventus è Dusan Vlahovic, che ha segnato 4 reti, incluse 2 marcature sullo 0-0. È primo tra i migliori realizzatori nel 2022/2023.