Juventus, le statistiche in vista del Cagliari: la nota

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sul Cagliari. Ecco il comunicato: "Anticipo del venerdì sera per la Juventus di Massimiliano Allegri, che alle ore 20:45 scenderà in campo all’Unipol Domus per affrontare il Cagliari di Claudio Ranieri. Sfida importante per consolidare la posizione in classifica e per affacciarsi al meglio all’impegno della settimana prossima in Coppa Italia. Avviciniamo l’appuntamento con il consueto viaggio tra i numeri e le curiosità della sfida di campionato: STATS La Juventus ha subito e segnato una sola rete nelle ultime quattro partite di campionato; i bianconeri avevano mancato l’appuntamento con il gol in altrettante partite (tre) nelle precedenti 29 sfide di Serie A, mentre avevano ottenuto altrettante clean sheet (tre) nelle precedenti 13. La Juventus non ha vinto per cinque trasferte di fila in un singolo campionato (2N, 3P) per la prima volta dalla striscia di sei gare consecutive senza successi fuori casa registrata tra marzo e maggio 2010 in Serie A (1N, 5P con Alberto Zaccheroni in panchina) – i bianconeri, inoltre, non hanno segnato nelle ultime due gare fuori casa e non arrivano a tre di fila senza gol da dicembre 1998, sotto la gestione di Marcello Lippi –. La Juventus ha subito solo quattro gol di testa in questo campionato, solo Inter (tre) e Milan (uno) hanno fatto meglio dei bianconeri (quattro anche per Bologna, Monza e Torino). La Juventus ha realizzato otto gol su sviluppo di corner in questo campionato, meno solamente del Milan (10) – il Cagliari, come l’Empoli, ne ha subiti nove, meno solo del Frosinone (11) –. Più in generale, il Cagliari ha subito 18 gol da calcio piazzato, la Juventus ne ha incassati soltanto cinque (miglior risultato finora insieme all’Inter). I NUMERI DEI NOSTRI Le prime due reti di Dusan Vlahovic in Serie A sono arrivate in casa del Cagliari, il 10 novembre 2019 con la maglia della Fiorentina; contro i sardi, il serbo ha trovato in totale cinque centri nel massimo campionato e solo contro quattro squadre ha fatto meglio: sei gol contro Bologna, Lazio, Salernitana e Sassuolo. Tutte le tre partecipazioni a gol di Federico Chiesa contro il Cagliari in Serie A sono arrivate in Sardegna: un gol e un assist con la maglia della Fiorentina, un passaggio vincente con la maglia bianconera il 14 marzo 2021. Federico Gatti è a quota quattro reti in questo campionato e nell’era dei tre punti a vittoria solo due difensori bianconeri hanno realizzato almeno cinque gol nel corso di una singola stagione di Serie A: Leonardo Bonucci (cinque nel 2021/22) e Igor Tudor (sei nel 2000/01). Il Cagliari è la formazione contro la quale Bremer – a segno nel match di andata – ha realizzato più gol in Serie A; tre reti per il difensore bianconero, di cui due in Sardegna (entrambe con la maglia del Torino). Danilo ha segnato almeno un gol e fornito almeno un assist negli ultimi quattro campionati disputati con la Juventus; dal 2004/05 solo Alex Sandro (sei) e Giorgio Chiellini (cinque) hanno collezionato reti e assist in più stagioni consecutive con la Juventus tra i difensori. Andrea Cambiaso ha realizzato due gol e fornito tre assist in questo campionato e con una partecipazione attiva registrerebbe il suo miglior bottino in una stagione di Serie A (cinque anche nel 2021/22 con il Genoa, una rete e quattro passaggi vincenti). Weston McKennie ha fornito sette passaggi vincenti in questa Serie A e con un ulteriore assist eguaglierebbe il miglior risultato ottenuto da un giocatore bianconero nello scorso campionato (otto per Filip Kostic nel 2022/23). Adrien Rabiot (tre assist finora) ha fornito solo un passaggio vincente in meno di quelli arrivati nel corso della passata stagione in Serie A (quattro), ma conta anche ben quattro reti in meno rispetto allo scorso campionato (quattro contro otto). Tra i centrocampisti, solo Felipe Anderson (11) ha creato più chiare occasioni da gol per i compagni rispetto a Filip Kostic (10) in questa Serie A; il serbo ha servito 12 assist dall’inizio dello scorso campionato, almeno quattro più di qualsiasi altro giocatore della Juventus. Tra i calciatori con almeno 15 presenze in questo campionato di Serie A, Kenan Yildiz (22 partite giocate – maggio 2005 –) è il più giovane. Nella stagione 2020/21 Daniele Rugani ha collezionato 16 presenze e un gol con la maglia del Cagliari in Serie A; quella sarda è una delle uniche due squadre, con il Chievo, contro cui ha trovato più di una rete nel massimo campionato italiano (due contro entrambe). Tra i portieri attualmente in Serie A con più di 15 presenze negli ultimi tre campionati (dal 2021/22, stagione del suo ritorno in bianconero), soltanto Yann Sommer (78.8% maturata interamente nel torneo in corso) vanta una percentuale di parate più alta rispetto a Mattia Perin (75.4%). Inoltre, la Juventus ha subito appena una rete nelle ultime quattro trasferte di Serie A con il suo secondo portiere in campo. SFIDA IN PANCHINA Claudio Ranieri ha ottenuto 39 successi in 74 panchine con la Juventus in Serie A; la percentuale di vittorie in bianconero del 53% è seconda solo a quella avuta sulla panchina della Roma (56%) per l’attuale tecnico del Cagliari. La prima esperienza di Massimiliano Allegri in Serie A è stata con il Cagliari, sulla cui panchina ha allenato per 71 partite nel torneo (26V, 15N, 30P). Tra gli allenatori affrontati più di cinque volte in Serie A, Claudio Ranieri è quello contro il quale Massimiliano Allegri ha fatto registrare la sua peggior media punti nella competizione (un punto a partita: 2V, 1N, 4P). La Juventus è la squadra contro la quale Claudio Ranieri ha perso più partite in Serie A: 15, almeno quattro in più che contro ogni altra. Il Cagliari è una delle tre squadre contro cui Massimiliano Allegri vanta più successi in Serie A: 16 vittorie, come contro Bologna e Chievo".