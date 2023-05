Juventus, le statistiche della gara con il Bologna: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle statistiche e le curiosità dell'incontro con il Bologna di ieri.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle statistiche della partita con il Bologna, match terminato 1-1. Ecco il comunicato: "LE CURIOSITA' La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 22 partite contro il Bologna in Serie A (17V, 5N), è la striscia aperta più lunga senza sconfitta dei bianconeri contro squadre attualmente in Serie A. Il Bologna è la vittima preferita di Arkadiusz Milik in Serie A: sei gol in sei partite. La Juventus è la squadra che ha sbagliato più rigori in questa Serie A (tre come la Roma).

Il Bologna è rimasto imbattuto per cinque gare interne di fila in Serie A (3V, 2N) per la prima volta da marzo-agosto 2019 (otto vittorie consecutive). La Juventus non ha trovato la vittoria per quattro partite di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2021 (prime quattro gare del ritorno di Allegri). Il Bologna ha segnato un gol su calcio rigore dopo 10 minuti dall'inizio di una partita di Serie A per la prima volta da gennaio 2009 (rete di Marco Di Vaio contro il Milan).

La Juventus ha subito gol su calcio rigore dopo 10 minuti dall'inizio di una partita di Serie A per la prima volta da agosto 2017 (rete di Galabinov in Genoa-Juventus). La Juventus ha pareggiato una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (3-3 contro l'Atalanta). I CENTENARI 100ª partita di Massimiliano Allegri in tutte le competizioni dal suo ritorno alla Juventus e 100 formazione differente. 100ª da titolare sia per Adrien Rabiot che per Danilo in Serie A, tutte con la maglia della Juventus."