Juventus, le statistiche della partita con il Bologna: Vlahovic sugli scudi

Prima di focalizzarci sul match di Vlahovic, una curiosità sugli incroci tra Juve e Bologna: la Juventus è imbattuta nelle ultime 23 partite di Serie A disputate contro il Bologna; per i bianconeri si tratta della striscia aperta di imbattibilità più lunga nella competizione. DV9 Dusan Vlahovic ha segnato sei gol contro il Bologna in Serie A, più che contro ogni altra squadra nella competizione.

Dusan Vlahovic ha segnato sette gol in 10 partite di Serie A disputate ad agosto, una media di 0.7 a incontro: è il mese in cui in media segna di più nella competizione. Dusan Vlahovic ha segnato due gol in altrettante partite in Serie A. Dusan Vlahovic ha segnato il suo quarto gol di testa con la maglia della Juventus. Curiosamente, anche l'ultimo era arrivato contro il Bologna all'Allianz Stadium".