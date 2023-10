Juventus, le statistiche post-match della sfida con l’Atalanta

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con le statistiche della partita con l'Atalanta, match terminato 0-0.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con le statistiche della partita con l'Atalanta. Ecco il comunicato: "La Juventus non ha trovato il gol in tre delle ultime sei sfide di Serie A contro l’Atalanta, dopo essere andata a bersaglio in ciascuna delle precedenti 36 contro i bergamaschi nel massimo torneo (79 reti nel parziale, 2.2 di media a match).

La Juventus è rimasta a secco di gol per la prima volta in questo campionato, dopo avere registrato una media di due reti a partita nelle prime sei del torneo in corso. Era da marzo 2016 che la Juventus non infilava due ‘clean sheet’ consecutivi contro l’Atalanta in Serie A. Era dal 2019/20 che la Juventus non raccoglieva almeno 14 punti dopo le prime sette gare giocate in un singolo campionato di Serie A (19 in quel caso).

24 i ‘clean sheet’ massi assieme dalla Juventus (in 45 partite) a partire dalla scorsa stagione: record nel periodo in Serie A. STATISTICHE Manuel Locatelli è il giocatore ad aver completato più passaggi in Atalanta-Juve: 63, come De Roon dall'altra parte. Adrien Rabiot è il giocatore della Juve ad aver vinto più duelli aerei (4 su 6) e ad aver completato più dribbilng, 3 (come Kean). Bremer è il bianconero ad aver toccato più palloni nel match: 80".

