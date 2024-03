Juventus, le statistiche post-gara del match con l’Atalanta

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con l'Atalanta.

Lorenzo Focolari Redattore 11 marzo - 16:01

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla partita con l'Atalanta. Ecco il comunicato: "All'Allianz Stadium finisce in parità la sfida tra Juventus e Atalanta, valida per la 28ª giornata di Serie A. Al vantaggio firmato da Koopmeiners, nel primo tempo, rispondono nella ripresa prima Cambiaso e poi Milik per il (momentaneo) sorpasso dei bianconeri. A un quarto d'ora dal termine, poi, è ancora il numero 7 orobico ad andare a segno e a fissare il punteggio sul definitivo 2-2.

Andiamo a leggere insieme numeri e statistiche del match di domenica 10 marzo 2024! LE STATISTICHE POST JUVENTUS-ATALANTA Prima di Weston McKennie l’ultimo giocatore a fornire due assist in due presenze di fila in Serie A era stato Ruslan Malinovskyi nell’aprile 2021. Arkadiusz Milik è andato a segno in quattro gare di Serie A contro l’Atalanta, contro nessuna squadra ha fatto meglio – quattro gare in gol anche contro il Bologna –.

Andrea Cambiaso ha realizzato due gol e fornito tre assist vincenti e in quanto a partecipazioni attive ha eguagliato quanto fatto nel suo primo anno in Serie A con la maglia del Genoa – un gol e quattro assist in quel caso –. Weston McKennie ha fornito sette assist in questo campionato, più del doppio rispetto a quanto fatto nelle sue prime tre stagioni in bianconero – due nel 2020/2021 e uno nel 2022/2023 –".

