Juventus, i numeri della stagione di Giovanni Daffara

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con tutte le statistiche della stagione di Giovanni Daffara. Ecco il comunicato: "Chiudiamo la rubrica "Player Profile" approfondendo la stagione 2023/2024 di Giovanni Daffara, portiere classe 2004 che ha disputato un'ottima annata difendendo i pali della Primavera e poi quelli della Next Gen, per poi tornare nel finale di annata a disposizione dell'Under 19. I NUMERI STAGIONALI Daffara ha giocato 34 partite in quest'ultima stagione, tenendo in considerazione il suo doppio impegno con Primavera e Next Gen. Per Giovanni quella che si è conclusa è stata la seconda annata da portiere dell'Under 19 giocando 26 partite tra campionato, Coppa Italia e UEFA Youth League. Presenze che si sono arricchite, poi, con l'esperienza in Next Gen, tra i professionisti: 8 match di cui 7 in campionato e uno in Coppa Italia Serie C, nella finale di ritorno contro il Vicenza. È stato un anno estremamente formativo per Daffara che ha avuto la possibilità di confrontarsi con continuità in un campionato competitivo come il Primavera 1 e di vivere sul campo, da protagonista, un torneo di livello internazionale come la Youth League potendosi confrontare con avversari di livello assoluto. Non devono passare in secondo piano, poi, le prime presenze tra i professionisti che gli hanno permesso di crescere in maniera esponenziale sotto tanti punti di vista, diventando una certezza per i compagni.