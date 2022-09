Juventus, 11 anni fa la prima gara e la prima vittoria allo Stadium

La Juventus domani sera 11 settembre scenderà in campo contro la Salernitana . Questo giorno, in una calda giornata di 11 anni fa, per il club piemontese, è stato uno spartiacque, visto che l'11 settembre del 2011 la Vecchia Signora disputò la prima gara allo Stadium, vincendo per 4-1 contro il Parma . Ecco il ricordo del sito del club bianconero: "Oggi è un compleanno speciale: la Juve scende in campo contro la Salernitana esattamente 11 anni dopo – e qualche ora... - la prima gara di campionato vissuta allo Stadium. Un giorno indimenticabile, quello di Juventus-Parma, con fischio d'inizio alle ore 12.30. Una collezione di immagini tra le più emozionanti raccolte nella nuova casa bianconera.

IL PRIMO GOL Lo scatto dell'esultanza dice molto della temperatura emotiva di quel giorno. Lichtsteiner, l'autore del primo storico gol, viene trattenuto da capitan Del Piero, mentre lo va ad abbracciare l'ispiratore dell'azione, Andrea Pirlo. Una giocata magica, che porta lo svizzero a battere a rete a colpo sicuro. PEPE PER IL RADDOPPIO Passata in vantaggio, la Juve continua a premere per ottenere il raddoppio. Ci riesce poco prima dell'ora del gioco con un diagonale potente di Simone Pepe, che porta in visibilio lo Stadium. CUORE VIDAL Entrato in campo nella ripresa per rilevare Del Piero, il nuovo acquisto Arturo Vidal esalta subito la gente andando in rete dopo appena 6 minuti. Di lui si parlava bene per quanto fatto in Bundesliga. Ma un adattamento così fulmineo non se lo aspettava nessuno. E non è che l'inizio...