Juventus, 12 anni fa la prima partita ufficiale allo Stadium

Il sito ufficiale della Juve ha voluto ricordare la prima gara allo Stadium, avvenuta 12 anni fa. Ecco la nota: "La prima volta in cui si mette piede nella propria casa è impossibile da dimenticare. L'8 settembre 2011 l'Allianz Stadium (in quel momento Juventus Stadium) era stato inaugurato, qualche giorno dopo, l'11 settembre 2011, apriva per la prima volta le sue porte per una gara ufficiale.