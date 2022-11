Juventus, ultimo appuntamento del 2002 allo Stadium: presente Djoko

La Juventus, per l'ultima partita all'Allianz Stadium del 2022, ha organizzato un evento molto importante, con Djoko come guest star.

redazionejuvenews

La Juventus, nell'ultima gara del 2022, sfiderà la Lazio, all'Allianz Stadium. Proprio la squadra bianconera ha organizzato un evento prima della gara, con protagonista il dj Djoko. Ecco il comunicato: "La sfida di domenica sera contro la Lazio non sarà solo importante per la classifica e il campionato dei bianconeri, che sono tornati in zona Champions e che, battendo la Lazio, la potrebbero superare in classifica. Sarà anche l’ultimo appuntamento della Juventus in campionato, e avverrà nella nostra casa, che ancora una volta offrirà un grande show.

Come sempre, lo stadio bianconero in occasione della gara diventerà anche il teatro di un DJ Set di livello assoluto e internazionale. Domenica il protagonista sarà William Djoko, DJ e produttore musicale di musica house. Un artista che racchiude in sé tante culture: olandese di origine camerunese da parte di padre, ucraina e olandese da parte di madre, fin da piccolo William si interessa alla musica, e dal 2008 ne fa una carriera, con l’album d’esordio “Hard Loving”. Oggi è conosciuto a livello mondiale, si è esibito su palchi europei a Londra, Berlino e Barcellona. Il suono futuristico pervade anche il suo ultimo lavoro, "Whiplash", un'arma dance con flessioni funk che è anche il primo vero album della sua nuova etichetta discografica.

METTITI IN POSA! ALLA FOTO CI PENSIAMO NOI! Anche in occasione di Juve-Lazio, i tifosi potranno avere un ricordo davvero speciale: potranno visualizzare le loro foto scattate sugli spalti direttamente sul proprio smartphone! Partecipare come sempre sarà molto semplice: durante l’evento verranno catturate le emozioni del pubblico nei momenti più coinvolgenti e saranno caricate online. Per vedere le proprie foto ogni tifoso dovrà accedere alla pagina https://juventus.getpica.com/, il codice del match JUV-LAZ22 e scattarsi un selfie per essere riconosciuto nelle inquadrature. Se sarà immortalato in qualche scatto, allora troverà la propria foto direttamente nella pagina personale su https://juventus.getpica.com/ e potrà condividerla! Sarà un ricordo della serata unico! SAVE THE TICKET! E non dimenticate che cliccando su questa pagina e caricando i dati del proprio biglietto, ogni tifoso potrà provare a vincere tanti premi esclusivi. E potranno partecipare anche gli abbonati associando la propria Juventus Card!".