Juventus, positivo il weekend delle squadre giovanili

Il sito della Juventus ha pubblicato sul proprio sito il report dei risultati delle rappresentanze giovanili.

Una due giorni da urlo per la Juventus. Esclusa la sconfitta della prima squadra maschile contro il Genoanel match di venerdì sera, tutte le altre rappresentanze hanno sono riuscite a vincere, conquistando anche importanti riconoscimenti. Infatti, la Juventus Women ha conquistato il suo quinto campionato consecutivo, mentre l'U19 maschile, con il pareggio contro l'Empoli, ha ottenuto la qualificazione ai playoff di categoria. Weekend di successi anche per le giovanili, sia per l'U19 femminile che per l'U15 maschile. Ecco il comunicato della Juventus: "Due risultati importantissimi per le nostre Giovanili impegnate in questo fine settimana. Con la vittoria sul Chievo Verona la Primavera femminile si qualifica alla fase finale del campionato da prima in classifica. Pareggio per 1-1, invece, per l’Under 15 maschile che si assicura un posto agli ottavi di finale Scudetto.