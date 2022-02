Juventus, la squadra di Allegri è sempre più extra large

Con i nuovi innesti l'undici bianconero che dovrebbe scendere in campo contro l'Atalanta, sarà ancora più forte dal punto di vista fisico.

redazionejuvenews

La Juventus è profondamente cambiata. Dopo la sosta e la fine del mercato, la squadra di Allegri è rientrata in campo con un altro piglio, grazie agli innesti molto positivi e fin da subito decisivi di Zakaria e Vlahovic. Ma oltre alle qualità tecniche e tattiche, i due nuovi hanno portato anche le proprie doti di grande fisicità. Entrambi hanno già dimostrato, nelle rispettive zone di campo, di poter dominare gli avversari con uno strapotere fisico e atletico. Il centrocampista fa un grande lavoro di filtro e contrasto, per poi far ripartire l'azione e strappare in avanti. Il centravanti fa continuamente a sportellate coi difensori avversari e si fa dare palla anche spalle alla porta, per difenderla e far salire i suoi. Un plus che il tecnico vuole sfruttare e aggiungere ad una formazione "maxi".

E la squadra che dovrebbe essere in campo dal primo minuto domani sera contro l'Atalanta, sarà particolarmente di taglia extra large. Rispetto alle ultime uscite, Massimiliano Allegri dovrebbe schierare titolari Danilo, 184 centimetri per 78 chili, Rabiot, 188 centimetri per 80 chili, Locatelli, 186 centimetri per 75 chili, e Morata, 187 centimetri per 85 chili. Tutti e quattro erano stati lasciati in panchina con il Sassuolo, ma, tranne il brasiliano, erano poi entrati facendo bene nel secondo tempo. A farne le spese dovrebbero essere De Sciglio, Arthur, McKennie e Cuadrado. Un aggiunta di chili e centimetri piuttosto netta rispetto alla formazione iniziale vista in Coppa Italia.

A questi, come detto, si sono aggiunti i 190 centimetri per 83 kg di Vlahovic e i 191 centimetri per 81 chili di Zakaria. Sarà insomma la Juve più alta e pesante di tutta la stagione e non è un caso. L'Atalanta è una squadra molto fisica, che gioca spesso uomo contro uomo. La partita sarà sicuramente dura, ruvida e piena di contrasti e di seconde palle da conquistare con veemenza. Per questo l'assetto potrebbe essere simile a quello visto con il Verona, che ha un modo di giocare abbastanza simile a quello dei bergamaschi. A quella formazione si aggiungerà appunto Locatelli, che era squalificato contro i rossoblù. Allegri si prepara alla battaglia, con una Juve in assetto da guerra.