Juventus, i precedenti contro lo Sporting Lisbona: i dati

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con i precedenti contro lo Sporting Lisbona. Ecco il comunicato: "Sei precedenti, ma solo due in competizioni UEFA per Juve e Sporting, che si sono incontrate in Champions League nella stagione 2017/18. STATS&FACTS La Juventus ha incontrato lo Sporting Lisbona in competizioni europee in una sola stagione in precedenza, nella fase a girone della Champions League 2017/18: vittoria per 2-1in casa e pareggio per 1-1 in trasferta. La Juventus ha già incontrato una avversaria portoghese in questa stagione, sfidando il Benfica nella fase a gironi della Champions League e perdendo in entrambe le occasioni (1-2 in casa e 3-4 in trasferta; è imbattuta in 14 delle 21 sfide contro avversarie portoghesi in competizioni europee (11V, 3N); l’ultima vittoria contro una squadra lusitana risale al ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020/21, contro il Porto.