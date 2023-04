Juventus-Sporting Lisbona: le statistiche post match

La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto ieri sera la gara di andata valevole per i quarti di finale di Europa League

La Juventus ha vinto ieri sera l'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo SportingLisbona. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno analizzato la partita ed i numeri che ha lasciato.

"La Juventus ha vinto quattro partite consecutive senza subire gol in competizioni europee per la prima volta dalla Champions League 2016/17, quando arrivò poi in Finale.

Era dal maggio 2017 che la Juventus non metteva in fila quattro clean sheet consecutivi in competizioni europee: sei in quel caso, in Champions League.

La Juventus è imbattuta in tutte le 12 gare interne di Europa League: cinque successi e sette pareggi nel parziale.

La Juventus ha superato il turno in 12 delle 13 edizioni precedenti in cui ha vinto la gara di andata dei Quarti di finale in competizioni europee, comprese le ultime sei.

La Juventus è rimasta imbattuta in nove delle 11 gare casalinghe contro squadre portoghesi in competizioni europee: otto vittorie, due sconfitte e un pareggio nel parziale.

Era dallo scorso 2 novembre che un difensore della Juventus non trovava il gol in un match di una competizione europea: in quel caso Leonardo Bonucci contro il Paris Saint-Germain in Champions League.

Era dall’aprile 2014 che un difensore della Juventus non segnava in un match di Europa League: sempre Bonucci in quella occasione contro il Lione.

Federico Gatti ha segnato il suo primo gol con la Juventus in 16 partite giocate in tutte le competizioni.

Esordio di Mattia Perin in una sfida di Europa League, la quarta gara in totale in competizioni europee, dopo le tre disputate in Champions League (vs Malmö, Benfica e Paris Saint-Germain)." (Juventus.com)