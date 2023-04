Juventus-Sporting Lisbona: le reazioni social dei giocatori bianconeri

La Juventus ha vinto ieri sera la partita di andata valevole per i quarti di finale dell'Europa League: tra le mura amiche dell'Allianz Stadium i bianconeri hanno vinto per 1-0 contro lo Sporting Lisbona grazie al primo goal bianconero di Federico Gatti. La squadra di Massimiliano Allegri ha ora due risultati su tre a disposizione nella partita che si disputerà la prossima settimana in terra portoghese, con i calciatori bianconeri che sanno di essere solo a metà dell'opera.