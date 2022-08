Juventus-Spezia, la moviola della partita: intervento dubbio su Cuadrado

Al 15' Gyasi batte Szczesny con un pallonetto ma viene subito segnalato il giusto fuorigioco del giocatore dello Spezia, confermato in pochi secondi anche al Var. Nel recupero del primo tempo Cuadrado finisce a terra in area di rigore per un intervento di Hristov, ma l'arbitro Colombo non concede il penalty. Dopo un breve check del Var il gioco è ripreso. Rimane il dubbio per un blocco al limite del difensore ligure.