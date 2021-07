Juventus – Gyasi: “Incontrare Ronaldo è stato un sogno”

Dal ritiro con lo Spezia Emmanuel Gyasi ha raccontato la storia della sua vita: dal piccolo paesino fino al trascinatore della Juventus CR7.

redazionejuvenews

Dal ritiro con lo Spezia Emmanuel Gyasi ha raccontato la sua storia: "Sono nato a Palermo dove si trovavano i miei genitori, poi a 4-5 anni sono andato in Ghana dove si trovavano i miei nonni e sono stato undici anni lì. Poi sono tornato in Italia e ho sempre vissuto qui. Vivevo poco fuori Torino e da lì ho iniziato a giocare. Da Pino Torinese a Peceto, poi alle giovanili del Toro. Sono molto legato al Torino, come settore giovanile è molto importante e il salto tra i grandi non è stato facile, perché vanno fatti tanti sacrifici. Io ho fatto tante esperienze in categorie minori che mi hanno insegnato molto. Per arrivare dove sono ora ci vuole tanto lavoro".

Lo scorso anno l'incontro con Cristiano Ronaldo, trascinato della Juventus: "Quelli sono i sogni di quando sei piccolo e hai un idolo. Quando si avverano queste cose è incredibile: arrivare a giocare contro Ronaldo e avere la fortuna di parlarci e chiedergli la maglia è stato bellissimo. All'andata eravamo in panchina, lui è entrato e ha fatto doppietta. A fine partita gli sono andato a parlare e gli ho detto che per me era un'ispirazione, così come per molti giovani. Lui mi ha abbracciato e mi ha detto di continuare a lavorare e a coltivare il mio sogno, ed è stata una emozione incredibile. Poi gli ho chiesto la sua maglia della Juventus ma lui l'aveva promessa ad altri.Al ritorno pensavo si fosse dimenticato ma ad inizio partita mi ha ricordato della maglia e me l'ha data a fine primo tempo. Un sogno".

Come la Juventus, anche lo Spezia è in ritiro in vista della prossima stagione: "Ci troviamo molto bene, stiamo facendo un bel lavoro allenandoci bene. Mi sto trovando bene coi ragazzi. Dobbiamo far fatica ma è normale. Ai tifosi dico che l'anno scorso hanno sofferto molto, e spero che riescano a venire allo stadio a gioire insieme a noi in questa stagione".