Juventus-Spal 4-0: bianconeri in semifinale con l’Inter

TORINO – La Juventus vince 3-0 all’Allianz Stadium contro la Spal nei quarti di finale di Coppa Italia ed accede alle semifinali ad andata e ritorno della competizione. Primo tempo di grande intensità della squadra di Andrea Pirlo con i ferraresi che praticamente non entrano mai in partita. I bianconeri aprono le danze con un rigore di Alvaro Morata, assegnato grazie all’ausilio del VAR. Il raddoppio arriva quasi allo scadere del primo tempo con un bel tiro da fuori da parte di Gianluca Frabotta. Nel secondo tempo la Vecchia Signora riesce a gestire il risultato sfruttando il turnover (Fagioli, Dragusin, Da Graca, Di Pardo) e facendo mettere minuti nelle gambe ad Alex Sandro, appena rientrato dalla positività al coronavirus. Il 3-0 arriva quasi allo scadere con un bell’assist di Chiesa per Kulusevski che infila in rete alle spalle di Berisha. Nell’ultimo minuto di partita arriva anche il 4-0 di Chiesa. Grazie a questa vittoria, la Juventus si qualifica alle semifinali di Coppa Italia in cui affronterà l’Inter di Antonio Conte. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<