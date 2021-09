Juventus, dopo la sosta iniziano le partite vere: vietato sbagliare

La sosta per le nazionali darà tempo alla Juventus di riflettere e preparare le due partite fondamentali contro Napoli e Malmoe.

redazionejuvenews

L'inizio di stagione della Juventus non è stato di quelli da ricordare. Un pareggio fuoricasa contro l'Udinese e una sconfitta tra le mura amiche contro la neopromossa Empoli. I bianconeri dopo le prime due giornate sono fermi ad un punto, 12esimi nella classifica di Serie A. E se da un lato Massimiliano Allegri ha il tempo e tutte le carte in regola per recuperare il terreno perso, dall'altro ora è vietato sbagliare. Le prossime due partite della Juventus, dopo la sosta, saranno tanto difficili quanto fondamentali. Gli uomini di Max affronteranno prima il Napoli di Spalletti in un big match complicatissimo e poi il Malmoe nella prima giornata dei gironi di Champions League.

Ora Allegri avrà a disposizione due, lunghissime, settimane per preparare il ritorno in campo. La sosta toglierà alla Juventus molti giocatori, impegnati con le rispettive nazionali, ma darà al tecnico il tempo necessario per riflettere. Qualcosa in questo inizio di stagione non è andato come previsto. I bianconeri sono sembrati scendere in campo disorganizzati e senza idee, incapaci di dominare l'avversario, come invece ci si aspetterebbe dalla squadra più titolata d'Italia. L'addio di Cristiano Ronaldo deve sicuramente influito sull'ambiente all'interno dello spogliatoio, ma la squadra dovrà subito trovare un nuovo assetto vincente.

La svolta potrebbe darla Manuel Locatelli, l'obiettivo numero uno per il centrocampo della Juventus. Il classe 1998 è stato corteggiato per settimane e settimane, in un infinito braccio di ferro con il Sassuolo in cui la Juventus ha avuto la meglio. Dopo un periodo di ambientamento in cui ha giocato soltanto pochi minuti a partita in corso, contro il Napoli Locatelli è chiamato a prendere per mano il centrocampo bianconero. Mediana a due? A tre? Poco importa, l'ex centrocampista neroverde ci sarà. E in attacco, chi sostituirà CR7? Le soluzioni offensive alla Juventus non mancano, da Morata a Kulusevski, fino al neo acquisto Kean. Vedremo su chi ricadrà la scelta di Allegri.