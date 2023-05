Juventus-Siviglia, il precedente fortunato in Champions League

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con il ricordo della partita di Champions League con il Siviglia.

redazionejuvenews

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con il precedente tra i bianconeri ed il Sivigliadel 2015. Ecco il comunicato: "Tra i precedenti di Juventus-Siviglia c'è una serata perfetta per la Signora. É quella che vive il 30 settembre 2015, in occasione della seconda giornata del girone di Champions League. IL MOMENTO DELLA JUVE In difficoltà in campionato, sugli scudi in Europa. La Juventus edizione 2015-16 è la seconda di Massimiliano Allegri e inizialmente ha un rendimento duplice. In Serie A ha vinto solo una gara delle prime 5 e si presenta all'incontro con gli spagnoli reduce da una sconfitta a Napoli.

Al contrario, in Champions League l'esordio è stato più che brillante, con il successo per 2-1 sul campo del Manchester City. IL 3-5-2 Contro la formazione guidata da Unai Emery, la Juve viene schierata con il 3-5-2: Buffon in porta; Barzagli, Bonucci, Chiellini a comporre la BBC; Cuadrado, Khedira, Hernanes, Pogba ed Evra a centrocampo; coppia d'attacco formata da Dybala e Morata.

É la Juventus a condurre le danze. Si gioca a una porta sola e poco prima che le due squadre vadano al riposo i bianconeri riescono a passare. Su un cross di Barzagli, è Morata a colpire di testa, mettendo la palla dove il portiere Sergio Rico non ci può arrivare. LA SOLIDITA' C'è un dato abbastanza clamoroso a sottolineare la solidità della Juventus. Nei 90 minuti la produzione offensiva è di 21 conclusioni, mentre gli avversari ne tentano solo una, per una facile presa di Gigi Buffon. Una differenza netta, che si traduce solo parzialmente nel risultato finale. A chiudere i conti definitivamente è Simone Zaza, che a 4 minuti dal termine approfitta di un suggerimento di Dybala per andare via in profondità e battere a rete con freddezza. Il numero 7 è entrato in campo da poco, sostituendo proprio l'altro marcatore del match, Alvaro Morata: una staffetta che determina il 2-0 definitivo".