Juventus-Siviglia: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo contro gli andalusi nell'andata del penultimo atto dell'Europa League

La Juventus scenderà in campo questa sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro il Siviglia, nella partita valevole per la semifinale di andata dell'Europa League. I bianconeri arrivano la partita dopo la convincente vittoria ottenuta domenica contro l'Atalanta, e sperano di potersi ripetere anche questa sera, grazie anche all'aiuto dei suoi tifosi, che hanno riempito lo stadio fino al Sold Out.