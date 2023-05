Juventus-Siviglia: il commento. I bianconeri pareggiano allo scadere

Primo tempo particolarmente vivace, con azioni da entrambe le parti. Le due squadre hanno tentato più volte l'affondo, ma il gol lo trova per primo il Siviglia che al 26' va in vantaggio con En-Nesyri : un contropiede degli andalusi coglie impreparata la Juve. Occasioni anche per Kostic, Ocampos (che esce infortunato al 33': al suo posto Montiel), Rakitic e Vlahovic, tra i più pericolosi nel primo tempo. Intervento imprudente su Fernando da parte di Rabiot che viene ammonito quasi allo scadere del primo tempo. 12 i tiri degli andalusi e 5 quelli in porta. Zero le conclusioni nello specchio da parte dei padroni di casa. Si arriva all'intervallo sul punteggio di 0-1 tra i fischi dello Stadium.

La Juve si ripresenta in campo con Chiesa e Iling Jr che prendono il posto di Kostic e Miretti: Allegri passa al 4-2-3-1. Nessuna novità invece per Mendilibar. Buona ripresa per i padroni di casa che cercano il gol del pari in più di una occasione soprattutto con Iling Jr. Altri due cambi per i bianconeri: fuori Vlahovic (visibilmente deluso) e Bonucci (oggi alla sua 500° partita), dentro Gatti e Milik al 60'. Arriva il momento di Pogba (con Di Maria che lascia il campo) dopo una manciata di minuti: ultimo slot a disposizione per Allegri. Oliver Torres lascia il campo per una vecchia conoscenza del campionato italiano: El Papu Gomez entra a 20' dalla fine. Secondo tempo nel complesso meno emozionante: gioco più spezzettato rispetto ai primi 45'. La Juve chiede un calcio di rigore ma Siebert (che non va a rivedere al Var) decide di far proseguire. Gatti trova il gol del pari allo scadere. Triplice fischio allo Stadium: il match termina 1-1.