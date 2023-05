Juventus, il ricordo dell’ultimo match con il Siviglia in Champions

LA JUVE VA SOTTO L'inizio è favorevole ai padroni di casa, che passano in vantaggio dopo 9 minuti con Pareja. La Juve preme molto e lo fa ancora di più dopo l'espulsione di Vasquez. Le occasioni per pareggiare sono molte, la più importante delle quali capita a Khedira. Invitato da Cuadrado, il tedesco non centra la porta per pochissimo. PRIMA DELL'INTERVALLO Poco prima di andare al riposo, la Juve segna l'1-1 dagli undici metri. A incaricarsi del tiro è Marchisio e Claudio supera Sergio Rico, che pure intuisce il tiro e tocca il pallone. L'esultanza è rabbiosa, è un momento importante del match.