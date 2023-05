Juventus, tutte le info per acquistare i biglietti in vista del Siviglia

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con tutti i dettagli per acquistare i ticket in vista della gara con il Siviglia.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con tutte le informazioni per acquistare i biglietti della partita di Europa League con il Siviglia . Ecco il comunicato: "Una grande notte europea: la Juve, pareggiando con lo Sporting CP nella gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League, si è qualificata per le semifinali dove incontrerà il Siviglia! Martedì 2 maggio, alle ore 16:00, è iniziata la vendita libera.

INFORMAZIONE IMPORTANTE: Come disposto da UEFA e dalle Autorità competenti, si ricorda che, al fine di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, è vietato l’acquisto dei tagliandi ai tifosi nati nella nazione della squadra Ospite. Questi ultimi potranno acquistare i biglietti nel settore a loro dedicato esclusivamente presso la Squadra Ospite. MEMBER Non fai ancora parte della nostra famiglia? Diventa ora Juventus Member e accedi alle fasi di vendita riservata! Clicca qui! Nelle fasi di prelazione Membership, i Member potranno usufruire di una tariffa a prezzo scontato. JOFC I soci JOFC, invece, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e le modalità di acquisto.

OFFICIAL TICKET SHOP Come sempre, la vendita dei tagliandi è disponibile solo ed esclusivamente online sull’Official Ticket Shop Juventus. Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail".