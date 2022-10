Juventus: silenzio social dei giocatori. Ma Cuadrado..

La Juventus è crollata nuovamente ieri sera, subendo la terza sconfitta in quattro partite di Champions League . Dopo la vittoria nella sfida d'andata, la squadra di Massimiliano Allegri è caduta sotto i colpi del Maccabi Haifa , che nello stadio di casa si è imposto per 2-0 contro i bianconeri, autori di uno dei primi tempi peggiori da anni a questa parte, e di una partita in generale che rispecchia le difficoltà del momento che la squadra sta passando.

Una partita non degna del nome dei bianconeri, che nel post partita hanno espresso ancora una volta la volontà di uscire da questo momento, anche se le parole non hanno ancora trovato conferme nei fatti. Ieri sera è anche intervenuto il Presidente Agnelli, che ha parlato della vergogna che prova per i risultati e nei confronti dei tifosi. Vergogna che sicuramente provano anche i giocatori, rimasti tutti in silenzio sui social dopo la partita, tranne Cuadrado. Il colombiano ha pubblicato una foto della squadra con una significativa didascalia quasi a svegliare l'ambiente: "Non possiamo evitare le situazione difficili, ma possiamo scegliere con quale atteggiamento affrontarle. Uniti ora più che mai".