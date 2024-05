Juventus, riconoscimento per il lavoro sul settore giovanile

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle giovanili. Ecco il comunicato: "Nella giornata di oggi, sabato 4 maggio 2024, la Juventus ha ricevuto presso il Cinema Auditorium di Vinovo una targa di riconoscimento in quanto Club Giovanile di 3° Livello SGS-FIGC in riferimento alla stagione 2022/2023, confermando così il suo status di Scuola Calcio Elite, il più alto riconoscimento di eccellenza tra le società di Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. La Società ha garantito la partecipazione a un'attività ufficiale in tutte le categorie giovanili organizzate direttamente dalla Federazione – vale a dire "Piccoli Amici", "Primi Calci", "Pulcini", "Esordienti", "Giovanissimi" e "Allievi" – . Poi ha aderito al programma "Tutela Minori" nei codici di condotta e nella formazione dello staff societario e come ultimo step obbligatorio ogni squadra del Club a livello giovanile è stata allenata da una persona qualificata con licenza UEFA. La Società, inoltre, ha implementato un sistema di gestione e di formazione non solo in ambito sportivo, ma anche sotto l'aspetto educativo con corsi organizzati internamente, oltre a quelli proposti dalla FIGC, sia rivolti alle giovani atlete e ai giovani atleti sia finalizzati all'aggiornamento dello staff tecnico e dirigenziale".