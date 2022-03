Juventus, potrebbe essere finalmente arrivato il momento di Miretti

Fabio Miretti, nelle prossime due partite, potrebbe avere la possibilità di esordire in Serie A, viste le tante assenze.

Oggi pomeriggio alle 18 la Juventus scenderà in campo contro la Sampdoria per il ventinovesimo turno di Serie A. I bianconeri hanno l'obbligo di vincere per blindare il quarto posto e rimanere a più sei sull'Atalanta, anche se la Dea deve ancora recuperare una partita. Inoltre, la Vecchia Signora, vincendo potrebbe accorciare sulle prime tre, impegnate in match non proprio semplicissimi. Massimiliano Allegri, come ben ribadito, non potrà disporre di molti uomini, principalmente a causa di alcuni infortuni. La zona più colpita è certamente quella del centrocampo, visto che McKennie ha terminato anzitempo la sua stagione, mentre Zakaria, infortunatosi contro l'Empoli, molto probabilmente tornerà dopo la sosta, in tempo per l'importantissima sfida contro l'Inter del 3 aprile.