Juventus, cosa aspettarsi dal 2023: dalla Serie A all’Europa League

La Juventusha concluso il suo 2022 in crescendo, vincendo le ultime gare e conquistando il terzo posto in campionato. La macchia dell'esperienza in Champions, però, rimane, e i bianconeri hanno il dovere di fare meglio nella seconda parte di stagione. Al netto degli infortuni e dei problemi societari, la Vecchia Signora ha il compito di arrivare almeno nelle prime quattro in Serie A, provando anche a far meglio dell'anno scorso, con il sogno Scudetto che al momento è tale, non di più, ma può essere comunque un obiettivo in caso di rallentamento del Napoli.