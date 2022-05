Juventus: la seconda maglia del prossimo anno in total black

La squadra bianconera sta lavorando sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ma intanto fuori dal campo sono uscite le prime immagini della nuova maglia

redazionejuvenews

La Juventus ha concluso il suo campionato con la sconfitta contro la Fiorentina, maturata allo Stadio Franchi di Firenze nell'ultima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri hanno chiuso con una sconfitta una stagione sotto tono, che non li ha visti mai in lotta per la vittoria finale del campionato e che li ha visti perdere le due finali, di CoppaItalia e di SupercoppaItaliana, disputate contro l'inter. Un'annata storta, che la squadra di Torino vuole subito cancellare a partire dal prossimo anno, quando la squadra verrà rivoluzionata in buon parte.

Molti sono i giocatori già certi di andare: Giorgio Chiellini ha disputato la sua ultima stagione con la maglia della Juventus, e dovrebbe andare a disputare un campionato in MLS, per poi tornare in dirigenza a Torino. Stesso destino per Bernardeschi dopo la partita contro la Fiorentina ha salutato il club, così come Morata e Dybala. Lo spagnolo non verrà riscattato per le cifre pattuite con l'Atletico e tornerà in Spagna, ma è possibile un nuovo affondo della squadra di Torino cercando di limare verso il basso il prezzo del cartellino. Stesso destino toccherà a Paulo Dybala, il cui contratto in scadenza non verrà rinnovato, e che sarà libero di scegliere la squadra per il prossimo anno.

Mentre la dirigenza lavora sul mercato, in rete sono iniziate ad uscire le prime immagini della seconda maglia della prossima stagione, pubblicate dall'account La Maglia bianconera. Se infatti la prima è già stata svelata e già utilizzata dai bianconeri, per la seconda bisogna affidarsi alle immagini apparse in queste ore in rete: la maglia riprende il nero di questa stagione, con un motivo all over nero anche questo, per un effetto tono su tono. Il logo e lo sponsor saranno argentati come le strisce sulle maniche, mentre lo sponsor prenderà il pattern presente anche sulla prima maglia.