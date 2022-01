Juve: conquistati solo quattro punti su 18 contro le prime quattro

La squadra bianconera ha disputato fino a questo momento sei delle otto partite contro le prime quattro della classifica guadagnando solamente 4 punti

La Juventus ha giocato ieri sera a San Siro nel posticipo della quarta giornata del campionato italiano di Serie A: i bianconeri, su un campo ridotto malissimo, hanno pareggiato per 0-0 contro il Milan una partita abbastanza noiosa, che non ha regalato grandi sussulti ed emozioni, se non quello su un rigore negato ad Alvaro Morata e nemmeno rivisto al VAR dall'arbitro. Un pareggio con cui la Juventus chiude un primo mese dell'anno che l'ha vista impegnata in campionato contro Roma, Napoli e Milan, squadra contro cui i bianconeri sono riusciti a guadagnare 5 punti, frutto di due pareggi e della vittoria in rimonta di Roma.

Da un lato la Juventus può quindi guardare il bicchiere mezzo pieno, visto che delle quindici partite che mancano a fine stagione, tredici verranno giocate dai bianconeri contro squadre più in basso in classifica, ma che per questo non dovranno fare abbassare l'attenzione alla squadra di Allegri. Dall'altro lato invece, quello del bicchiere mezzo vuoto, c'è da registrare che la Vecchia Signora non ha mai vinto contro le prime quattro in classifica in stagione, accumulando un ritardo così corposo grazie anche alla mancanza di vittorie negli scontri diretti.