Juventus, Federico Savio firma il contratto fino al 2026

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sul contratto di Savio, calciatore che fa da spola tra la Next Gen e la Primavera:

"Federico Savio ha firmato un contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2026: il giovane terzino classe 2005, convocato anche dalla Juventus Next Gen nell’ultimo match casalingo contro la Lucchese, è uno dei tanti giovani talenti protagonisti con la Juventus Primavera guidata da mister Paolo Montero.

Savio finora in questa stagione ha collezionato 21 presenze in campionato con l’under 19 e una in Coppa Italia Primavera, raccogliendo anche due gol e un assist. Congratulazioni Federico!".