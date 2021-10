Juventus-Sassuolo: 5 fatti sulla partita

I bianconeri hanno perso ieri sera contro la squadra neroverde complicando la loro rincorsa alla testa della classifica

La Juventus ha perso ieri sera la partita contro il Sassuolo valevole per la decima giornata di campionato. Dopo aver subito il gol dello svantaggio da Frattesi, i bianconeri sono riusciti a raggiungere il pareggio grazie alla rete di Weston McKennie, che non è bastata a regalare i tre punti ad Allegri: la pressione finale dei bianconeri ha sbilanciato completamente la squadra, punita in contropiede all'ultimo minuto e uscita quindi sconfitta dallo Stadium. Una partita che complica terribilmente i piani della Juventus, che era lanciata alla ricerca di recuperare punti alle prime in classifica dopo un inizio di anno disastroso.