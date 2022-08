Juventus: festeggiamenti via social per la prima di campionato

I bianconeri hanno vinto la prima partita della stagione contro il Sassuolo grazie al primo gol in Serie A di Angel Di Maria e alla doppietta di Dusan Vlahovic

La Juventus ha vinto la prima partita del campionato contro il Sassuolo. Tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, sold out e che ha riabbracciato una parte del tifo organizzato, i bianconeri si sono imposti per 3-0, grazie al gol di Di Maria, al suo esordio in Serie A, e alla doppietta messa a segno da Dusan Vlahovic, con il secondo gol siglato grazie all'asti del Fideo. Una buona partenza, che i bianconeri hanno festeggiato tramite le loro pagine social.