Verso Juventus-Sassuolo: pronostici e precedenti sorridono ai bianconeri

Questa sera si giocherà Juventus-Sassuolo. Pronostici e precedenti pendono tutti dalla parte dei bianconeri

Questa sera la Juventus sfiderà il Sassuolo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium di Torino. Per la squadra di Massimiliano Allegri vincere sarà l'unica cosa che conta. Dopo un inizio di stagione particolarmente travagliato, infatti, i bianconeri sono riusciti a rialzarsi in piedi e sono ora quinti a 15 punti a parimerito con l'Atalanta. Il Milan primo in classifica in solitaria (aspettando il Napoli) dista ancora ben dieci punti. La Juventus ha ancora tempo e modo di recuperare il terreno perso, ma per farlo non si può permettere di perdere altri punti per strada. Contro il Sassuolo servirà quindi una prova di forza, che dimostri una volta per tutti come i problemi bianconeri siano ormai alle spalle.