Locatelli: in arrivo l’ultima offerta della Juventus. Possibile chiusura in 24h

La Juventus è pronta a fare l'offerta definitiva per il cartellino di Manuel Locatelli. Se le cose andassero male, pronto un piano B.

redazionejuvenews

La trattativa tra la Juventus e il Sassuolo per Manuel Locatelli sembra finalmente vicina ad una chiusura. Dopo mesi di stallo, la dirigenza bianconera sembra pronta all'affondo finale. Il tempo stringe e Massimiliano Allegri ha disperatamente bisogno di un rinforzo a centrocampo. A meno di una settimana dall'inizio del campionato, l'allenatore juventino spera di poter contare sul centrocampista italiano già per la partita di domenica contro l'Udinese. Non sarà affatto facile, ma la Juventus proverà a chiudere il colpo nelle prossime 24 ore, per mettere fine una volta per tutte a questa lunghissima telenovela estiva.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, la proposta definitiva del club bianconero sarebbe la seguente: prestito biennale con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro. 5 milioni di euro andrebbero subito al Sassuolo, 23 milioni + 7 di bonus al momento del riscatto. L'obbligo di riscatto potrebbe scattare al primo anno in caso di qualificazione in Champions League, mentre al secondo le condizioni sarebbero molto più vantaggiose, così da venire incontro alle richieste del club neroverde. Nell'ultimo incontro, infatti, il Sassuolo avevo espresso la volontà di inserire un obbligo di riscatto incondizionato, a prescindere da possibili qualificazioni o numero di presenze. La proposta della Juventus sembra una via di mezzo più che accettabile.

Nel mentre il club bianconero non rimane con le mani in mano, e osserva il mercato alla ricerca di possibili sostituti. Il centrocampo ha bisogno di un rinforzo, che sia Locatelli o qualcun altro. L'ultima idea sarebbe Tchouameni, giovane centrocampista classe 2000 in forza al Lille. Valutato circa 30 milioni di euro, il giovane mediano francese è un giocatore molto fisico (alto 1,85 m), che nell'ultima stagione ha giocato ben 36 partite di Ligue 1, condite da 2 gol e 4 assist. Prospetto interessante per il futuro, ma con una grande esperienza nonostante la giovane età. L'obiettivo numero uno rimane Locatelli, ma se le cose andassero male, la Juventus ha già pronto un piano B.