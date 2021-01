Juventus-Sassuolo: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus scenderà in campo domani sera all’Allianz Stadium per la partita contro il Sassuolo, valida come posticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri hanno iniziato al meglio il nuovo anno, vincendo contro l’Udinese la prima sfida di gennaio, e poi contro il Milan il giorno dell’Epifania, imponendosi per 1-3 a San Siro e riducendo il gap dai rossoneri primi in classifica a 7 punti, con una partita ancora da giocare. Gli uomini di Andrea Pirlo si sono ritrovati stamattina alla Continassa per l’allenamento della vigilia, utile al tecnico per capire quali giocatori avrà a disposizione domani.

Alvaro Morata è ancora out per l’infortunio rimediato dopo la partita contro l’Udinese, ma la vera emergenza è in difesa: Cuadrado e Alex Sandro sono indisponibili per il COVID, così come Matthijs De Ligt risultato positivo ieri. Chiellini e Demiral sono ancora in ripresa e non al 100%, con uno dei due che dovrà stringere i denti per scendere in campo domani insieme a Bonucci e Danilo. Frabotta dovrebbe agire a centrocampo, con alcuni dubbi che riguardano la parte centrale della squadra.

Domani infatti, anche in vista della sfida contro il Genoa in Coppa Italia in programma in settimana e quella con l’Inter in programma la settimana prossima, ci dovrebbero essere alcuni avvicendamenti a centrocampo: Bentancur e Rabiot dovrebbero infatti recuperare, con McKennie e Arthur che dovrebbero prendere posto al centro del campo. In attacco spazio alla coppia Cristiano Ronaldo-Dybala, con i due chiamati a fare gli straordinari per l’assenza di Alvaro Morata. A loro supporto dovrebbe agire nuovamente Aaron Ramsey, anche se il gallese è in ballottaggio con Dejan Kulusevski, in rampa di lancio dopo la bella prestazione sfornata al momento del suo ingresso a San Siro contro il Milan.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<