Juventus-Sassuolo / La moviola: partita facile, Piccinini adeguato

Sesta vittoria consecutiva per la Juventus quasi sul velluto. Il Sassuolo prova come può a opporsi alla brillantezza bianconera, impensierendo in qualche occasione la porta di Szczesny. Lato moviola, praticamente assenti gli episodi da lente di ingrandimento. Piace la direzione di gara di Marco Piccinini, che interpreta bene una partita corretta e dai ritmi non elevati.