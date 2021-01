Juventus-Sassuolo, la moviola: buona direzione di Massa, giusto il rosso ad Obiang

TORINO – L’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia ha arbitrato questo Juventus-Sassuolo. Buon lavoro di Massa che è stato aiutato anche dalla sala VAR per trasformare il cartellino giallo in rosso ad Obiang. Giusta la gestione dei cartellini gialli nel primo tempo a Bonucci, Ferrari e Bentancur. Poi al 46esimo arriva l’episodio che abbiamo menzionato all’inizio: Obiang entra male sul piede di Chiesa; Massa inizialmente dà il cartellino giallo ma grazie al VAR cambia la sua decisione lasciando giustamente i neroverdi in dieci uomini. Nel secondo tempo arriva un giallo corretto a Frabotta dopo aver strattonato Muldur che si involava in area avversaria. Ammonito anche Kulusevski al minuto 78. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata anche una clamorosa novità per il mercato bianconero: >>>> Annuncio a sorpresa, Paratici scatenato: “Ha in pugno un altro colpo!” <<<<