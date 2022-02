Juventus-Sassuolo: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scenderà tra poco in campo all'Allianz Stadium contro il Sassuolo nella partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia

La Juventus scenderà tra pochi minuti in campo contro il Sassuolo, nella partita valevole per i quarti di finale della CoppaItalia. Dopo la vittoria contro il Verona in campionato, i bianconeri vogliono continuare il loro cammino anche nella Coppa, della quale sono detentori. In caso di vittoria questa sera gli uomini di Allegri giocheranno la semifinale contro la vincente tra Atalanta e Fiorentina, in una doppia sfida di andata e ritorno.