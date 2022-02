Juventus-Sassuolo: i convocati per la sfida di questa sera

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato i convocati per la partita di questa sera, in programma contro il Sassuolo e valevole per i quarti di Coppa Italia

redazionejuvenews

La Juventus sarà impegnata questa sera nella sfida di CoppaItalia contro il Sassuolo, valevole per il quarto di finale della competizione. I bianconeri, detentori del trofeo, dopo la vittoria contro la Sampdoria vogliono continuare ad andare avanti nel torneo, e la squadra neroverde rappresenta il prossimo ostacolo da superare verso le semifinali, che verranno giocate contro la vincente dell'altro quarto, in programma tra Atalanta e Fiorentina.

Per la partita di questa sera Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati: assenti Chiellini e Bernardeschi ancora infortunati, e Kean squalificato, nel gruppo rientrerà Alex Sandro, che è guarito dal COVID , e verranno aggregati Akè e Soulè.

Questa la lista completa dei convocati per la partita di questa sera.