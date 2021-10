Juventus-Sassuolo: designato il direttore di gara

Designati i direttori di gara per le gare infrasettimanali valevoli per la decima giornata del campionato di Serie A

La Juventus ha pareggiato ieri sera il Derby d'Italia contro l'Inter, chiudendo la partita con il risultato di 1-1, acciuffato grazie ad un rigore concesso per fallo di Dumfries e trasformato da Paulo Dybala, che ha poi esternato tutta la sua gioia esultando con i tifosi bianconeri che ieri sera hanno assiepato il settore ospiti. La partita contro l'Inter è però già alle spalle, con la squadra di Massimiliano Allegri che mercoledì è attesa dal Sassuolo per l'undicesima giornata del campionato di Serie A, che andrà in scena all'Allianz Stadium.