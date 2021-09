Juventus-Sampdoria: via alla vendita libera

Biglietti disponibili sul sito dei bianconeri

La Juventus ha trovato ieri sera la prima vittoria stagionale in casa del Malmo: in terra svedese, nell'esordio in Champions League, i bianconeri hanno vinto per 0-3 grazie ai gol di Alex Sandro, Dybala e Morata, e si possono preparare al meglio per la sfida in programma domenica all'Allianz Stadium contro il Milan. Dopo l'esordio casalingo contro l'Empoli, dal quale la Juventus è uscita sconfitta per 0-1, lo Stadium sarà teatro del primo big match casalingo della stagione, per il quale si è già registrato il tutto esaurito, con lo stadio aperto ancora al 50% della sua capienza. Tramite il suo sito internet, la Juventus ha invece comunicato la residua disponibilità per la partita contro la Sampdoria, in programma il 26 settembre.

"Sesta giornata di Serie A e terzo match all’Allianz Stadium per i bianconeri. Domenica 26 settembre, alle ore 12.30, andrà in scena Juventus-Sampdoria. Un’altra occasione per sostenere da vicino la squadra e per assaporare l’atmosfera magica che la nostra casa continua a regalarvi da dieci anni a questa parte.

E' iniziata la vendita libera!

Si ricorda che, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso.

La domenica è sinonimo di condivisione in famiglia e proprio in occasione di questo lunch match ci sarà una promo dedicata a tutti i ragazzi Under 16 per poter trascorrere in famiglia, appunto, una giornata speciale all’Allianz Stadium.

OFFICIAL TICKET SHOP

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card (soprattutto per gli abbonati alla stagione 2019/20 così da poter visualizzare e utilizzare i propri crediti), tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.

Vi aspettiamo!" (Juventus.com)