Juventus, contro la Sampdoria sperimentato il 4-2-3-1. Sarà la svolta?

Nel corso di Juventus-Sampdoria, Massimiliano Allegri ha deciso di sperimentare il 4-2-3-1: i risultati sono incoraggianti

Buona prova per la Juventus di Massimiliano Allegri, che ieri è riuscita a vincere contro la Sampdoria. La prestazione messa in campo dai bianconeri non è stata perfetta, ma i tre punti sono fondamentali in ottica classifica. Continuano a permanere i problemi in difesa, ancora troppo insicura e traballante. Molto meglio l'attacco, che è riuscito a segnare ben tre gol, sprecando diverse occasioni importanti. Allegri è ancora alla ricerca della miglior formazione da mettere in campo e ieri ha sperimentato un nuovo modulo, il 4-2-3-1. Visto il risultato, l'esperimento non può che essere definito un successo, anche se c'è ancora molto su cui lavorare.